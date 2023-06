Come risolvere il problema di Google Chrome che occupa troppa RAM: opzioni utili

Se ci si trova ad avere problemi di utilizzo eccessivo di RAM con Google Chrome, esistono alcune opzioni utili che possono essere adottate

Dopo avervi illustrato quali estensioni di Google Chrome eliminare per evitare virus e malware, vogliamo parlare di un altro problema comune di questo browser. È risaputo che Google Chrome richiede molta memoria RAM del computer, ma ci sono alcune soluzioni per risolvere questa questione. Di seguito ne elenchiamo le principali.

Per risparmiare memoria su Chrome, la prima cosa da fare è attivare la funzione "Risparmio Memoria". Questa opzione è stata introdotta da Google Chrome nel dicembre scorso e si può attivare facilmente andando su Impostazioni del browser e selezionando la voce "Rendimento". Attivando il toggle "Risparmio Memoria", si potranno disattivare le schede inutilizzate e recuperare fino a 10 GB di RAM.

Se notate che il vostro computer sta andando lento a causa di Chrome che occupa troppa RAM, potete provare un’altra soluzione utile. Andate nella Gestione Attività del dispositivo e chiudete forzatamente alcuni processi che corrispondono a estensioni o pagine del browser. Assicuratevi di chiudere prima i processi che occupano più RAM, ma fate attenzione a non disabilitare quello di base di Chrome.

Un altro consiglio utile è disattivare o eliminare le estensioni che non si usano. Per farlo, è sufficiente cliccare sull’icona a forma di puzzle in alto a destra nella barra dei link e delle estensioni. Cliccando su tale icona, si aprirà un menu da cui è possibile scegliere di rimuovere o bloccare ogni estensione installata su Google Chrome.

Se nonostante i tuoi sforzi noti che Chrome sta ancora utilizzando troppa RAM sul tuo computer, potrebbe essere dovuto a un malware, un virus o un adware che hai scaricato accidentalmente dalla rete. Per risolvere questo problema, devi cercare e rimuovere il malware dal tuo PC. Inoltre, potresti anche eseguire un backup e un ripristino del dispositivo per garantire che il tuo computer sia completamente pulito dal malware.

