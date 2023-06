Come risparmiare RAM su Google Chrome: opzioni utili per velocizzare il browser

Se Google Chrome sta utilizzando troppa memoria RAM, ci sono alcune opzioni utili che si possono prendere in considerazione. Questo è ciò che

In seguito alla spiegazione delle estensioni di Google Chrome da eliminare per prevenire virus e malware, adesso affrontiamo un’altra problematica del browser di Google. È noto che Google Chrome utilizza molta memoria RAM del computer, tuttavia, siete consapevoli che esistono alcuni metodi per risolvere questo problema? Qui ci sono i principali.

Per iniziare, è importante abilitare la funzione di Risparmio Memoria su Chrome. Questa funzione, chiamata "Memory Saver", è stata introdotta da Google Chrome lo scorso dicembre. Per attivarla, basta andare nelle Impostazioni del browser e cliccare sul sottomenu "Rendimento". Qui, è sufficiente attivare la levetta "Risparmio Memoria" per liberare fino a 10 GB di RAM disattivando schede che non vengono utilizzate.

Se notate che il vostro computer sta lavorando lentamente a causa di Chrome e della quantità di RAM che sta utilizzando, una soluzione utile è quella di aprire la Gestione Attività e chiudere alcuni processi relativi alle estensioni o alle pagine del browser. È importante chiudere i processi che occupano più RAM, ma attenzione a non disattivare quello di base di Chrome!

Un’altra cosa importante da fare è disattivare o eliminare le estensioni che non utilizzi. Per farlo, devi cliccare sull’icona a forma di puzzle in alto a destra della barra dei link e delle estensioni. Cliccando su quest’icona, si aprirà un menu a tendina dove potrai scegliere se rimuovere o bloccare singolarmente ogni estensione installata su Google Chrome.

Se anche dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie, notate che Chrome continua a occupare troppa memoria RAM sul vostro computer, potrebbe essere a causa di un malware o di un virus (o di un adware) scaricato per errore dalla rete. Per risolvere questo problema, dovrete cercare e disinstallare il malware dal vostro PC, magari eseguendo un backup e un ripristino del dispositivo.

Google Chrome ha deciso di "eliminare" i cookie di terze parti, ma cosa significa per gli utenti? Questa novità riguarda solo Chrome o anche altri browser? Scopriamo insieme come cambierà l’

