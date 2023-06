Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV con la nuova TV digitale che va oltre il digitale terrestre

Vuoi sapere come guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Questa è una novità che supera il digitale terrestre. Lo spiega Andrea Zanettin.

La Rai sta iniziando un nuovo progetto per la TV digitale, che include anche metodi di trasmissione differenti dal digitale terrestre. Ci sono grandi novità per le versioni regionali di Rai 3.

Come già abbiamo spiegato in precedenza, Rai sta ampliando la sua offerta attraverso l’HbbTV, ovvero utilizzando una combinazione tra digitale terrestre e funzionalità smart. Questo processo comprende anche le edizioni regionali del canale, solitamente accessibili al numero 3 del telecomando. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile visualizzare tali contenuti in modo smart attraverso i televisori connessi a Internet che supportano HbbTV dalla versione 2.0.1 in poi.

Oggi, il 2 giugno 2023, c’è stato un importante passo avanti in quanto tutte le edizioni regionali dei telegiornali vengono trasmesse anche in diretta attraverso un nuovo metodo di trasmissione. Questo significa che, anche in zone dove la ricezione del segnale digitale terrestre potrebbe essere problematica, si potrà comunque vedere la trasmissione in diretta.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale di proprio interesse, basta premere il pulsante della freccia verso l’alto del telecomando mentre si guarda un canale Rai. Il servizio è sempre disponibile e offre anche le repliche dei programmi.

Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, verrà abbandonato l’MPEG-2, ma quali saranno le conseguenze di questo cambiamento? Scopriamolo insieme.

