Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV con la nuova TV digitale: la novità che va oltre il digitale terrestre

È possibile guardare Rai 3 regionale sulla Smart TV? È una novità che va oltre la tradizionale ricezione del digitale terrestre. Questa è l’informazione fornita da Andrea Zanettin.

La Rai ha deciso di ampliare la sua offerta televisiva digitale, utilizzando metodi di trasmissione diversi dal classico digitale terrestre. In particolare, ci sono novità interessanti per le versioni regionali di Rai 3.

Come già spiegato in precedenza, la Rai sta ampliando la propria offerta integrando la tecnologia HbbTV. Questa tecnologia permette di trasmettere contenuti in modo ibrido, combinando il digitale terrestre e le funzionalità smart. Anche le edizioni regionali del canale, normalmente raggiungibili al numero 3 del telecomando, saranno disponibili in modo smart grazie alla compatibilità con HbbTV (versione 2.0.1 e successive) dei televisori connessi a internet.

Il 2 giugno 2023 è stato un giorno importante per la trasmissione delle edizioni regionali dei TG. Da ora in poi, tutte le edizioni saranno trasmesse anche in diretta, attraverso metodi innovativi di trasmissione. Questo significa che sarà possibile superare eventuali problemi di ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale di proprio interesse, basta premere il pulsante della freccia verso l’alto del telecomando mentre si guarda un canale Rai. È possibile scegliere tra la diretta e le repliche, ma solo quando il TG regionale è in onda.

Il digitale terrestre sta per essere aggiornato, con la fine dell’utilizzo dell’MPEG-2. Ma cosa significa questo cambiamento per noi? Altri aspetti del mondo televisivo potrebbero essere interessanti da esplorare.

I programmi televisivi più popolari sono quelli maggiormente letti e

Il sito EVERYEYE.it è di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., che è stata fondata nel 2001 e continuerà ad esistere fino al 2023. La Partita Iva dell’azienda è 05619350720. Sul sito, è possibile trovare informazioni sullo staff e sui contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, nonché immagini stock fornite da Depositphotos. Inoltre, è possibile candidarsi per lavorare con l’azienda e consultare la politica sulla privacy,

Per iscriverti, accedi con un Account già esistente.

Se hai già creato un account su Everyeye.it, puoi accedere immediatamente effettuando il Log-In.

Il termine "Nome Utente

La parola

Hai smarrito la tua chiave d’access

Ti interessa iscriverti?