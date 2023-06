Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV: la novità che va oltre il digitale terrestre con l’HbbTV

Vuoi guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Ecco una novità che va oltre il digitale terrestre, scoperta da Andrea Zanettin.

La Rai sta iniziando ad utilizzare la nuova TV digitale e sta ampliando le sue opzioni di trasmissione oltre il normale digitale terrestre. In particolare, ci sono delle novità interessanti per le versioni regionali di Rai 3.

Come abbiamo già detto in precedenza, la Rai sta ampliando la sua offerta con l’HbbTV, un sistema di trasmissione mista tra digitale terrestre e smart TV. Anche le edizioni regionali del canale, solitamente al numero 3 del telecomando, sono coinvolte in questo processo, in modo da poter vedere i contenuti in modalità smart sui televisori connessi a Internet compatibili con HbbTV (dalla versione 2.0.1 in poi).

Oggi, il 2 giugno 2023, rappresenta un passo significativo verso il futuro, poiché tutte le edizioni regionali dei notiziari televisivi sono ora trasmesse anche attraverso un nuovo metodo di trasmissione. Questo nuovo sistema permette di trasmettere in diretta e superare eventuali problemi di ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale di proprio interesse, basta premere il pulsante della freccia verso l’alto sul telecomando mentre si sta guardando un canale Rai. È possibile anche vedere le repliche.

Il digitale terrestre si rinnova e si dice addio all’MPEG-2. Ma cosa comporta questo cambiamento? Scopriamo insieme le novità riguardanti la televisione digitale terrestre.

