Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV: la novità che va oltre il digitale terrestre con l’HbbTV

Vuoi sapere come guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Questa è una nuova opportunità che va oltre la semplice ricezione del segnale digitale terrestre. Scopri come fare grazie alle

La Rai ha iniziato a implementare la sua nuova TV digitale, ampliando l’offerta con nuovi metodi di trasmissione oltre al digitale terrestre tradizionale. In particolare, ci sono importanti aggiornamenti per le versioni regionali di Rai 3.

Come già spiegato in precedenza, la Rai sta ampliando la propria offerta con l’utilizzo dell’HbbTV, ovvero la trasmissione ibrida tra digitale terrestre e funzionalità smart. Questo processo coinvolge anche le edizioni regionali del canale, che solitamente si trovano al numero 3 del telecomando. Grazie a questo sistema, sarà possibile vedere questi contenuti in modo intelligente attraverso i televisori connessi a Internet compatibili con l’HbbTV dalla versione 2.0.1 in poi.

Il 2 giugno 2023 rappresenta un grande passo avanti, poiché da adesso in poi tutte le edizioni regionali dei telegiornali saranno trasmesse tramite nuovi metodi di trasmissione. In particolare, si tratta di trasmissioni in diretta, che permetteranno di superare eventuali problemi di ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale desiderato, è necessario premere il pulsante della freccia verso l’alto del telecomando, mentre si guarda un canale Rai. Il servizio è disponibile anche per le repliche e permette di scegliere la propria regione di interesse.

Il digitale terrestre è stato aggiornato e l’MPEG-2 è stato abbandonato. Ma quali sono le conseguenze di questo cambiamento? Scopriamo insieme cosa è cambiato per la televisione.

I programmi televisivi più popolari e seguiti sono elencati come

