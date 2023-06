Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV: la nuova frontiera della TV digitale oltre il digitale terrestre

Vuoi guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Ecco una novità che supera il digitale terrestre, spiegata da Andrea Zanettin.

La Rai sta lanciando la sua nuova TV digitale, offrendo opzioni di trasmissione che vanno oltre il tradizionale digitale terrestre. Ci sono anche novità interessanti per le versioni regionali di Rai 3.

Come già detto in precedenza su queste pagine, la Rai sta ampliando la sua offerta con l’HbbTV, un sistema che combina la trasmissione digitale terrestre con funzionalità smart. Anche le edizioni regionali del canale, solitamente al numero 3 del telecomando, saranno disponibili in questo formato, permettendo di accedere a questi contenuti in modo smart attraverso televisori connessi a Internet compatibili con HbbTV (versione 2.0.1 o superiore).

Oggi, il 2 giugno 2023, si è compiuto un grande passo avanti: tutte le edizioni regionali dei telegiornali vengono trasmesse anche attraverso un nuovo metodo di trasmissione. Si tratta di trasmissioni in diretta che consentono di superare eventuali problemi di ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale preferito, basta premere il pulsante della freccia verso l’alto del telecomando mentre si guarda un canale Rai. Il servizio è disponibile anche per le repliche.

Il nuovo digitale terrestre è arrivato, e con esso si dice addio all’MPEG-2. Ma cosa significa questo per noi? Ecco alcuni dettagli sui cambiamenti che ci aspettano. Inoltre, qui trover

I programmi televisivi più popolari sono elencati come i "Conten

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L. che è attiva dal 2001 al 2023 e ha la Partita IVA 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff e i contatti, una sezione FAQ, informazioni sull’etica e la trasparenza, immagini stock di Depositphotos, offerte di lavoro, informazioni sulla privacy, sui termini e le condizioni d’uso, una sezione per cancellare il proprio profilo e la policy sui cookies

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se sei già registrato su Everyeye.it, accedi subito al tuo account.

Il termine "Nome Utente

La password è

Hai perso la memoria della tua password?

Ti piacerebbe iscriverti?