Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV: la nuova frontiera digitale oltre il DTT

Vuoi guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Ecco una novità che ti permette di farlo oltre la tradizionale trasmissione digitale terrestre. Questa nuova soluzione è stata proposta da Andrea

La Rai ha deciso di lanciare la sua nuova TV digitale, che verrà resa disponibile non solo tramite il digitale terrestre, ma anche attraverso altri metodi di trasmissione. Questa iniziativa comporta importanti novità per le edizioni regionali di Rai 3.

Come abbiamo già spiegato in precedenza, Rai sta ampliando l’offerta televisiva utilizzando la tecnologia HbbTV, che consente di trasmettere programmi tramite una combinazione di digitale terrestre e funzionalità smart. Questo processo riguarda anche le edizioni regionali del canale 3, che potranno essere visualizzate in modo intelligente su televisori connessi a Internet compatibili con HbbTV 2.0.1 o superiori.

Oggi, il 2 giugno 2023, abbiamo fatto un grande passo avanti: da ora in poi, tutte le edizioni regionali dei telegiornali verranno trasmesse anche tramite un nuovo metodo di trasmissione. Questo sistema consentirà di vedere le trasmissioni in diretta e di superare eventuali problemi di ricezione del segnale digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere al servizio Rai TV+ e selezionare la diretta del TG regionale preferito, basta premere il pulsante della freccia verso l’alto del telecomando mentre si guarda un canale Rai. È possibile accedere al servizio in qualsiasi momento, anche durante le repliche del TG.

Il digitale terrestre si sta aggiornando, abbandonando il formato MPEG-2. Ma cosa comporta questo cambiamento? Altri argomenti correlati alla televisione sono disponibili.

I programmi televisivi che attirano maggiormente l’attenzione del pubb

Il sito EVERYEYE.it è di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L. dal 2001 al 2023. La società ha la partita IVA 05619350720. Sul sito sono disponibili informazioni sullo staff e i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, le immagini stock di Depositphotos, le opportunità di lavoro, la privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo e la politica sui cookie. Gli utenti possono gestire i propri cookie.

Effettua la registrazione con un Account preesistente.

Se hai già creato un account su Everyeye.it, accedi subito utilizzando le tue credenziali di accesso.

Il termine "Nome Utente

La password è

Hai dimenticato la combinazione segreta per

Sei interessato ad iscriverti?