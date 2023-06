Dockase Pocket: la recensione del più piccolo SSD portatile al mondo con display integrato

Ho testato il Dockase Pocket, che è l’SSD portatile più piccolo al mondo dotato di display.

Dopo averci mostrato Dockase Pocket, abbiamo avuto l’opportunità di provare il più piccolo case al mondo per unità a stato solido portatili. Inoltre, è dotato di un display integrato per la diagnostica e il monitoraggio.

La giovane azienda georgiana ha lanciato il suo ennesimo progetto su Kickstarter e sta già ottenendo un grande successo con il suo astuccio compatto per SSD. La campagna ha raggiunto l’obiettivo minimo in modo sorprendente, grazie al supporto di oltre 1000 sostenitori, superando il budget minimo di ben 30 volte. In soli 4.000 dollari di target, l’azienda ha già raccolto oltre 120.000 dollari.

La compagnia ha raggiunto il successo grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla fiducia che il pubblico ha instaurato nei suoi confronti. Il Dockase Pocket, un prodotto di punta, ha avuto un prezzo di partenza di 69 dollari per il tier Super Early Bird. Tuttavia, attualmente, sono disponibili solo l’Early Bird a 79 dollari e il Kickstarter Special da 89 dollari, entrambi ben al di sotto del prezzo retail fissato a 109 dollari. La confezione include il Dockase Pocket e un cavo USB-C da 10 Gbps intrecciato in nylon da 30 centimetri. La versione proposta in prova è quella in colorazione Matte Black.

La cosa che colpisce subito di questo dispositivo sono le sue dimensioni incredibilmente ridotte, pari a soli 4,5 x 4,5 centimetri di larghezza e altezza, con uno spessore di soli 1,5 centimetri. Sul fondo si può notare la tipica lavorazione di Dockase, con una lavorazione longitudinale che dovrebbe anche favorire una migliore dissipazione del calore. Non è difficile montare una memoria su questo dispositivo, ma è necessario utilizzare un’unità in formato M.2 2230. Abbiamo scelto di utilizzare la nuova Corsair MP600 Mini, che abbiamo testato anche sullo Steam Deck, anche se la compatibilità non era stata garantita dalla compagnia. Fortunatamente, tutto ha funzionato perfettamente.

Per installare l’SSD esterno, dobbiamo prima svitare la singola vite dal fondo e poi quella di serraggio. Dopo aver inserito l’SSD e riavvitato le viti, assicuriamoci di rimuovere la pellicola dal pad termico per garantire il massimo della dissipazione del calore. Una volta completata l’installazione, possiamo utilizzare il cavo in dotazione per connettere il nostro SSD esterno. Dockase offre molteplici funzionalità intelligenti, tra cui un display da 1,3 pollici. Possiamo cambiare la lingua, attivare la modalità di sola lettura e monitorare lo spazio, la salute e le prestazioni della memoria con un solo tasto laterale.

Non siamo rimasti sorpresi della qualità di Dockase, dato che sapevamo già che fosse eccellente. Infatti, avevamo già provato Dockase Explorer con Steam Deck e ne eravamo rimasti molto soddisfatti. Ora siamo curiosi di scoprire quale sarà il loro prossimo progetto.

Ci sono ulteriori informazioni disponibili su Dockase

"Dockase" non ha senso come testo. Posso invece riport

EVERYEYE.it è un sito web gestito dall’azienda HIDEDESIGN S.R.L., operante dal 2001 al 2023 e con Partita Iva 05619350720. Qui è possibile trovare tutte le informazioni sullo staff e sui contatti, le risposte alle domande frequenti, l’etica e la trasparenza dell’azienda, nonché immagini stock di Depositphotos. Inoltre, si possono consultare la politica sulla privacy, i termini e le condizioni d’uso, la cancellazione del prof

Per iscriverti, devi utilizzare un Account già esistente.

Se hai già un profilo su Everyeye.it, accedi subito con le tue credenziali.

Il termine "Nome Utente

La parola

Non riesci a ricordare la tua password?

Sei interessato ad iscriverti?