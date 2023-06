Dockase Pocket: la recensione del SSD portatile più piccolo del mondo con display integrato

Ho testato il Dockase Pocket, un SSD portatile dotato di display e considerato il più piccolo del mondo.

Dopo averci mostrato Dockase Pocket, abbiamo avuto l’opportunità di provare il più piccolo contenitore al mondo per unità a stato solido portatili, che ha anche un display integrato per la diagnostica e il monitoraggio.

La giovane azienda della Georgia ha lanciato un nuovo progetto su Kickstarter e ha ottenuto un grande successo con il suo astuccio per dispositivi SSD. La campagna ha già superato di gran lunga il suo obiettivo minimo, con oltre 1000 sostenitori e un budget di oltre 120.000 dollari, superando di 30 volte il target iniziale di soli 4.000 dollari.

La compagnia ha ottenuto il successo grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla fiducia del pubblico. Il Dockase Pocket è stato offerto inizialmente a 69 dollari, ma ora è disponibile solo a 79 dollari o 89 dollari come offerta speciale su Kickstarter. In entrambi i casi, il prezzo è inferiore al prezzo di vendita al dettaglio di 109 dollari. Il Dockase Pocket viene fornito con un cavo USB-C intrecciato in nylon da 30 cm e viene consegnato in una scatola di cartone. Abbiamo testato la versione nera opaca.

Il dispositivo è sorprendente fin dal primo sguardo per le dimensioni estremamente ridotte, pari a soli 4,5 x 4,5 cm di larghezza e altezza, con uno spessore di soli 1,5 cm. La parte inferiore presenta la caratteristica lavorazione longitudinale tipica dei prodotti Dockase, che in questo caso contribuisce anche a una migliore dissipazione del calore. L’installazione di una memoria non è difficile, ma è necessaria un’unità in formato M.2 2230. Abbiamo scelto di utilizzare il nuovo Corsair MP600 Mini, che abbiamo testato anche su Steam Deck, nonostante la compagnia non lo avesse consigliato in termini di compatibilità. Fortunatamente, tutto ha funzionato perfettamente.

Per installare l’SSD esterno sul Dockase, dobbiamo prima svitare l’unica vite dal fondo e poi quella di serraggio. Inseriamo l’SSD e riavvitiamo entrambe le viti. Prima di procedere, dobbiamo rimuovere la pellicola dal pad termico preapplicato sul fondo per garantire le migliori prestazioni di dissipazione. Ora il nostro SSD esterno è pronto all’uso con il cavo in dotazione.

Dockase offre molte funzionalità smart grazie al display da 1,3 pollici integrato. Tra le varie opzioni, possiamo cambiare la lingua, abilitare la modalità sola lettura e monitorare lo spazio, la salute e le prestazioni della memoria facilmente tramite il tasto laterale integrato. Dockase non è solo un semplice case, ma un dispositivo completo e versatile.

Devo dire che non mi ha sorpreso molto la qualità del prodotto, che ovviamente è ottima, perché Dockase ha dimostrato in passato di avere capacità simili, come quando abbiamo testato Dockase Explorer con Steam Deck. Sono curioso di scoprire quale sarà il loro prossimo progetto.

Ci sono ulteriori contenuti disponibili per Dockase

La sezione "Contenuti più Letti" presenta i contenuti più popol

