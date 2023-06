Ella Irwin lascia Twitter: la direttrice della moderazione dei contenuti se ne va dopo meno di un anno

Su Twitter si registrano nuove dimissioni importanti: la direttrice della moderazione dei contenuti ha annunciato la sua partenza. Si tratta di un ulteriore cambiamento all’interno della pi

Elon Musk non riesce ad avere un momento di tranquillità: dopo aver appreso che Twitter ha visto un calo del 66% del suo valore dopo essere stato acquisito dal CEO di Tesla e SpaceX, la sua piattaforma è ora colpita dalle dimissioni di un importante membro del team della sicurezza e della moderazione dei contenuti degli utenti.

Secondo quanto riportato da Reuters e Fortune, Ella Irwin ha lasciato Twitter recentemente, dopo essere entrata nell’azienda nel mese di novembre del 2022. Irwin era la responsabile principale del social network per quanto riguarda la moderazione dei contenuti e la sicurezza degli utenti in rete. Era stata scelta per sostituire l’ex Capo della Sicurezza di Twitter, Yoel Roth, dimessosi a ottobre in mezzo a una polemica con Elon Musk.

Irwin ha già annunciato la sua decisione di dimettersi tramite Twitter, ma non ha spiegato il motivo per cui ha deciso di lasciare il social network dopo meno di un anno dal suo ingresso nell’azienda. Tuttavia, le dichiarazioni di Elon Musk sulla moderazione dei contenuti di Twitter potrebbero aver influenzato la sua scelta.

All’inizio, Irwin aveva concordato con Elon Musk, difendendolo dalle critiche sulla sua politica di "free speech" totale. In precedenza, aveva apprezzato il nuovo CEO di Twitter per averle permesso di mettere la sicurezza degli utenti al primo posto, invece di concentrarsi sui numeri. Tuttavia, il Center for Countering Digital Hate ha recentemente denunciato che Twitter ha fallito nel gestire il 99% dei casi di discorso d’odio online, inclusi quelli legati a post neo-nazisti, omofobi, transfobici e razzisti. Ci sono gravi lacune nella moderazione, soprattutto per gli utenti di Twitter Blue.

Il tema delicato della libertà di espressione e della moderazione dei contenuti si è fatto sentire su Twitter, soprattutto con l’attività di Elon Musk che ha scatenato un

Su Twitter, i contenuti che hanno ottenuto il maggior numero

