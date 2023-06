Elon Musk accusato di insider trading e manipolazione del prezzo di Dogecoin in una causa da 258 miliardi di dollari

Elon Musk è stato accusato di aver manipolato il prezzo di Dogecoin in una causa da ben 258 miliardi di dollari. La notizia è stata riportata da Alessio Marino.

Elon Musk, l’amministratore delegato di SpaceX e Tesla, potrebbe affrontare conseguenze negative per le sue dichiarazioni su Dogecoin. Ciò perché il CEO di Twitter è stato accusato di insider trading e manipolazione del prezzo in una class action.

Secondo quanto riportato da Reuters, alcuni investitori ritengono che Musk abbia utilizzato la sua influenza sui social network e in televisione per commettere insider trading, al fine di far aumentare il valore della criptovaluta del cane.

Elon Musk, nelle scorse settimane, ha cambiato l’immagine del suo profilo Twitter con quella di Dogecoin. Secondo la documentazione presentata al tribunale federale di Manhattan, Musk avrebbe venduto Dogecoin per 124 milioni di dollari dopo aver cambiato l’icona, aumentando il valore del 30%. Il documento afferma anche che Musk avrebbe utilizzato una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading, danneggiando gli investitori.

Secondo la denuncia, Musk avrebbe volutamente fatto salire il prezzo di Dogecoin di oltre il 36000% in vari anni, per poi causarne il crollo.

In totale, a Musk è stata contestata una richiesta di risarcimento danni pari a 258 miliardi di Dollari. Secondo gli avvocati dell’imprenditore, la causa non ha fondamento ed è solo frutto di una fantasia inventata.

Ieri, Elon Musk ha ripreso il titolo di uomo più ricco del mondo, superando Bernard Arnault.

