Elon Musk accusato di insider trading e manipolazione del prezzo di Dogecoin: la class action da 258 miliardi di dollari.

Alessio Marino ha riportato che Elon Musk è stato accusato di aver manipolato il prezzo di Dogecoin in una causa dal valore di 258 miliardi.

Le parole di Elon Musk riguardo Dogecoin potrebbero avere conseguenze negative per il CEO di SpaceX e Tesla. Infatti, il fondatore di Twitter è stato accusato di insider trading e manipolazione del prezzo tramite una class action.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli investitori ritengono che Musk abbia utilizzato la sua influenza sui social network, come Twitter, e in televisione per effettuare insider trading, al fine di far aumentare il valore della criptovaluta dedicata ai cani.

Recentemente, Elon Musk ha cambiato l’immagine del suo profilo Twitter con quella di Dogecoin. Secondo i documenti presentati mercoledì sera presso il tribunale federale di Manhattan, il CEO sudafricano ha venduto Dogecoin per circa 124 milioni di Dollari dopo il cambio dell’immagine, portando ad un aumento del valore del 30%. Inoltre, il documento afferma che Musk avrebbe messo in atto una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading, al fine di frodare gli investitori.

Secondo la denuncia, Musk avrebbe volontariamente fatto salire il prezzo di Dogecoin di oltre il 36000% in diversi anni, per poi farlo crollare.

In totale, a Musk è stato richiesto il pagamento di danni per un valore di 258 miliardi di dollari. Gli avvocati di Musk sostengono che la causa è completamente inventata e non ha alcun fondamento.

Ieri, Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca del mondo, avendo superato Bernard Arnault.

