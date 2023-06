Elon Musk accusato di insider trading per Dogecoin: la causa da 258 miliardi di Dollari

A Elon Musk viene attribuita l’accusa di aver manovrato il valore di Dogecoin in una causa legale del valore di 258 miliardi di dollari. Questo è stato riportato da Aless

Elon Musk potrebbe dover affrontare conseguenze legali a causa delle sue dichiarazioni riguardanti Dogecoin. L’amministratore delegato di SpaceX e Tesla è stato accusato di insider trading e manipolazione del prezzo in una class action. Il CEO di Twitter è sotto accusa per aver avuto un ruolo nell’aumentare il valore della criptovaluta attraverso le sue parole.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli investitori affermano che Musk avrebbe utilizzato la sua autorità su Twitter e in televisione per effettuare insider trading al fine di far aumentare il prezzo della criptovaluta del cane.

Recentemente, Elon Musk ha cambiato l’icona del suo profilo Twitter con quella di Dogecoin. Un rapporto presentato al tribunale federale di Manhattan ha rivelato che, dopo il cambio dell’icona, Musk avrebbe venduto Dogecoin per circa 124 milioni di dollari, causando un aumento del 30% del suo valore. Il rapporto afferma inoltre che Musk avrebbe adottato una strategia per manipolare il mercato e commettere insider trading al fine di truffare gli investitori.

Secondo la denuncia, Musk avrebbe volutamente aumentato il valore di Dogecoin in modo esorbitante, superando il 36000% in diversi anni, per poi farlo bruscamente precipitare.

In totale, a Musk è stata richiesta una somma di 258 miliardi di dollari in risarcimento danni. Gli avvocati dell’imprenditore sostengono che la causa sia frutto di una fantasia inventata.

Ieri, Elon Musk ha ripreso il primo posto tra gli uomini più ricchi del mondo, superando Bernard Arnault.

L’applicazione X sta cercando di sfidare WeChat sul mercato occidentale, con la guida del famoso imprenditore Elon Musk. Inoltre, troverete ul

I contenuti più letti riguardano Elon Musk.

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà dell’azienda HIDEDESIGN S.R.L., attivo dal 2001 al 2023. Sono presenti informazioni sullo staff e i contatti, una sezione FAQ, un’impegno etico e di trasparenza, immagini stock di Depositphotos, opportunità di lavoro, la politica sulla privacy, i termini e le condizioni, la possibilità di cancellare il proprio profilo e la politica sui cookie.

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se possiedi un account su Everyeye.it, ti invitiamo ad effettuare subito il Log-In.

Titolo dell’account.

La password è

Hai perso la password?

Ti piacerebbe fare la registrazione?