Elon Musk accusato di manipolare il prezzo di Dogecoin: rischia una causa da 258 miliardi

Elon Musk è stato accusato di aver manomesso il valore di Dogecoin. La causa intentata contro di lui ammonta a 258 miliardi di dollari.

Le affermazioni fatte da Elon Musk riguardanti Dogecoin potrebbero avere conseguenze negative per il presidente di SpaceX e Tesla. Infatti, il fondatore di Twitter è stato accusato di insider trading e manipolazione del valore in una causa collettiva.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli investitori hanno accusato Musk di aver sfruttato il suo potere su Twitter e in televisione per effettuare insider trading, al fine di far aumentare il valore della criptovaluta del cane.

Recentemente, Elon Musk ha cambiato l’icona di Twitter con quella di Dogecoin. Secondo la documentazione presentata al tribunale federale di Manhattan, il CEO sudafricano avrebbe venduto Dogecoin per un valore di circa 124 milioni di dollari, dopo aver fatto questo cambio. Il valore di Dogecoin è aumentato del 30% a seguito di questa vendita. Nel documento si afferma inoltre che Musk avrebbe messo in atto una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading, al fine di truffare gli investitori.

Secondo la denuncia, Musk avrebbe volutamente gonfiato il valore di Dogecoin di oltre il 36000% in vari anni, per poi farlo crollare.

In totale, Musk è stato accusato di dover pagare 258 miliardi di Dollari di risarcimento. Gli avvocati di Musk sostengono che la causa sia una "creazione immaginaria".

Ieri Elon Musk è diventato nuovamente la persona più ricca del mondo, avendo superato Bernard Arnault.

L’applicazione chiamata X, ideata da Elon Musk, si pone come una sfida diretta alla popolare piattaforma cinese WeChat, ma questa volta sul mercato occ

I contenuti più letti riguardano Elon Musk.

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., attivo dal 2001 al 2023. La società ha un numero di Partita IVA pari a 05619350720 e offre informazioni su staff e contatti, FAQ, etica e trasparenza, immagini stock di Depositphotos, opportunità di lavoro, privacy, termini e condizioni. Inoltre, è possibile cancellare il proprio profilo e gestire i cookie in base alle politiche della Cookies Policy.

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se hai già creato un profilo su Everyeye.it, puoi accedere immediatamente effettuando il Log-In.

Il nome dell’utente.

La password è

Hai perso la password e non riesci ad accedere

Ti piacerebbe iscriverti?