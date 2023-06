Elon Musk accusato di manipolazione del prezzo di Dogecoin: denuncia da 258 miliardi di Dollari.

Elon Musk è stato accusato di aver manipolato il valore di Dogecoin in una causa da ben 258 miliardi di dollari. Questa accusa è stata sollevata da Alessio Marino.

Le affermazioni fatte da Elon Musk riguardo a Dogecoin potrebbero essere problematiche per il CEO di SpaceX e Tesla. Infatti, il fondatore di Twitter è stato accusato di insider trading e manipolazione del prezzo in una causa legale collettiva.

Secondo quanto riportato da Reuters, alcuni investitori sostengono che Musk abbia utilizzato la sua posizione di influencer su Twitter e in televisione per effettuare insider trading, al fine di far aumentare il valore della criptovaluta del cane.

Recentemente, Elon Musk ha cambiato l’icona del suo profilo Twitter con quella di Dogecoin. Secondo i documenti presentati al tribunale federale di Manhattan mercoledì sera, si è scoperto che il CEO sudafricano ha venduto Dogecoin per circa 124 milioni di dollari dopo aver fatto il cambio di icona. Questa vendita ha causato un aumento del 30% del valore della criptovaluta. Nel documento, si sospetta anche che Musk abbia utilizzato una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading, danneggiando così gli investitori.

Secondo la denuncia, Musk avrebbe volutamente fatto salire il prezzo di Dogecoin di oltre il 36000% in vari anni, per poi farlo precipitare.

In totale, Musk è stato denunciato per un valore di danni pari a 258 miliardi di Dollari. Gli avvocati dell’imprenditore sostengono che la causa sia frutto di una fantasia inventata.

Ieri Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca del mondo, avendo superato Bernard Arnault.

Ieri Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca del mondo, avendo superato Bernard Arnault.

