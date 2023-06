Elon Musk accusato di manipolazione del prezzo di Dogecoin: la causa da 258 miliardi di Dollari che potrebbe costargli cara

Elon Musk è stato accusato di aver manipolato il valore di Dogecoin in una causa da 258 miliardi di dollari secondo quanto riferito da Alessio Marino.

Le affermazioni fatte da Elon Musk riguardo a Dogecoin potrebbero causare conseguenze negative per il capo di SpaceX e Tesla. Infatti, il CEO di Twitter è stato accusato di insider trading e di manipolazione del prezzo in una causa legale collettiva.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli investitori affermano che Musk avrebbe abusato della sua posizione di influencer su Twitter e in televisione per condurre insider trading, al fine di far aumentare il valore della criptovaluta del cane.

Recentemente, Elon Musk ha cambiato l’icona del suo profilo Twitter con quella di Dogecoin. Secondo la documentazione presentata al tribunale federale di Manhattan, il CEO sudafricano ha venduto Dogecoin per un valore di circa 124 milioni di dollari dopo il cambiamento dell’icona. Ciò ha portato ad un aumento del valore del 30%. Nel documento, viene anche affermato che Musk avrebbe messo in atto una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading al fine di truffare gli investitori.

Secondo quanto denunciato, Musk avrebbe deliberatamente aumentato il valore di Dogecoin di oltre il 36000% in diversi anni, solo per poi farlo precipitare.

In totale, Musk è stato accusato di aver causato danni per 258 miliardi di dollari. Gli avvocati di Musk sostengono che si tratti di una denuncia inventata e senza fondamento.

Ieri Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca al mondo, superando Bernard Arnault.

