Elon Musk accusato di manipolazione del prezzo di Dogecoin: una class action da 258 miliardi lo mette sotto accusa.

Elon Musk è stato accusato di aver manipolato il valore di Dogecoin in una causa dal valore di 258 miliardi di dollari. Questa accusa è stata fatta da Alessio Marino.

Elon Musk potrebbe subire conseguenze negative a causa delle sue affermazioni riguardo a Dogecoin. L’amministratore delegato di SpaceX e Tesla è stato accusato di insider trading e di manipolazione del prezzo in una class action. Il CEO di Twitter è sotto accusa.

Secondo quanto riportato da Reuters, alcuni investitori affermano che Musk avrebbe utilizzato la sua influenza sui social network e in TV per effettuare insider trading e far aumentare il valore della criptovaluta del cane.

Elon Musk ha cambiato l’icona del suo profilo Twitter con quella di Dogecoin nelle ultime settimane. Secondo i documenti presentati al tribunale federale di Manhattan mercoledì sera, Musk ha venduto Dogecoin per circa 124 milioni di dollari dopo aver cambiato l’icona, portando ad un aumento del 30% del suo valore. Nel documento si afferma che Musk ha adottato una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading al fine di truffare gli investitori.

Secondo la denuncia, Musk avrebbe volontariamente provocato un aumento del prezzo di Dogecoin superiore al 36000% in vari anni, per poi farlo precipitare.

In totale, Musk è stato coinvolto in una causa legale per danni pari a 258 miliardi di Dollari. Secondo gli avvocati dell’imprenditore, la denuncia è basata su una storia inventata e priva di fondamento.

Ieri, Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca del pianeta, superando Bernard Arnault.

L’app X si pone l’obiettivo di sfidare WeChat in occidente e il suo fondatore, Elon Musk, è al centro dell’attenzione. Oltre a questo

