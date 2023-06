Elon Musk citato in giudizio per manipolazione del prezzo di Dogecoin: la causa da 258 miliardi di Dollari.

Elon Musk è stato accusato di aver manipolato il prezzo di Dogecoin in una causa da 258 miliardi. Questa accusa è stata fatta da Alessio Marino.

Le affermazioni fatte da Elon Musk riguardo a Dogecoin potrebbero causare problemi all’amministratore delegato di SpaceX e Tesla. Il CEO di Twitter, infatti, è stato accusato di insider trading e manipolazione del prezzo in una causa collettiva.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli investitori accusano Musk di aver utilizzato la sua influenza sui social media e in TV per effettuare insider trading, al fine di far aumentare il prezzo della criptovaluta del cane.

Recentemente, Elon Musk ha cambiato l’icona del suo account Twitter con quella di Dogecoin. Secondo i documenti presentati presso il tribunale federale di Manhattan, il CEO avrebbe venduto Dogecoin per circa 124 milioni di dollari dopo questa modifica, portando ad un aumento del 30% del suo valore. Nel documento si afferma anche che Musk avrebbe utilizzato una strategia per manipolare il mercato e fare insider trading al fine di truffare gli investitori.

Secondo la denuncia, si afferma che Musk abbia volutamente fatto salire il prezzo di Dogecoin di più del 36000% in diversi anni, per poi farlo crollare.

In totale, Musk è stato denunciato per danni per una cifra di 258 miliardi di Dollari. Gli avvocati di Musk sostengono che la causa sia un’elaborata invenzione senza alcun fondamento reale.

Ieri Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca al mondo, superando Bernard Arnault.

L’applicazione X sfida WeChat nel mercato occidentale con l’aiuto di Elon Musk. Inoltre, ci sono ulteriori informazioni disponibili su questo imprenditore.

