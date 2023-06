Gli alieni potrebbero averci già contattati: segnali dal centro della Via Lattea secondo uno scienziato

Un esperto dichiara che i segnali che provengono dal cuore della Via Lattea potrebbero essere attribuibili ad esseri extraterrestri.

Nonostante sia passato mezzo secolo, non siamo ancora riusciti a trovare tracce degli alieni o segnali che possano dimostrarne l’esistenza. Ma una nuova ricerca ha rivelato che potremmo aver avuto i loro messaggi proprio sotto il nostro naso. Il 30 maggio è stato pubblicato uno studio su The Astronomical Journal che ne spiega il significato.

Tutto comincia con gli impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia, che vengono emessi dalle stelle chiamate pulsar. Tuttavia, questi impulsi vengono anche utilizzati dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Poiché questi impulsi si distinguono dal rumore radio presente nello spazio, costituiscono un ottimo modo per comunicare a lunghe distanze.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che questi modelli sono molto limitati, rappresentando solo un decimo delle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM comuni.

Nella nostra ricerca abbiamo scoperto che gli impulsi possono essere un mezzo efficiente per comunicare su lunghe distanze tra le stelle. Questo studio rappresenta il primo tentativo completo di approfondire la comprensione di questi segnali, afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, uno degli autori della ricerca.

Il nucleo della Via Lattea è ricco di stelle e pianeti che potrebbero ospitare la vita. Gli alieni potrebbero comunicare con noi utilizzando schemi ripetuti e frequenze strette, poiché è altamente improbabile che questo accada naturalmente. Nonostante la mancanza di segnali nella prima ricerca, l’algoritmo utilizzato dai ricercatori, che analizza 1,5 milioni di campioni in soli 30 minuti, migliorerà le future ricerche.

Qual è la forma dei buchi neri e delle forme celesti più misteriose?

I contenuti più popolari su Spazio.

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, e immagini stock di Depositphotos. È possibile anche accedere alla sezione Lavora per conoscere le opportunità di lavoro disponibili. Inoltre, ci sono informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni, e la possibilità di cancellare il proprio profilo. La

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se possiedi già un account su Everyeye.it, procedi immediatamente con il Log-In.

Il nome dell’utente.

La password è

Non ricordi più la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?