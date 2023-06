Gli alieni potrebbero averci già contattato: i segnali dal centro della Via Lattea rivelano un possibile messaggio interstellare

Un ricercatore sostiene che i segnali provenienti dal centro della Via Lattea siano di origine extraterrestre.

Nonostante la ricerca degli alieni duri da cinquanta anni, non siamo ancora riusciti a trovarli o a individuare segnali che confermino la loro esistenza. Tuttavia, una recente scoperta dimostra che potremmo aver avuto i loro messaggi a portata di mano tutto il tempo: il 30 maggio è stato pubblicato uno studio su The Astronomical Journal che spiega come.

Tutto ha inizio con i segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia, emessi da stelle chiamate pulsar, che sono utilizzati anche dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Questi segnali si distinguono dal rumore radio presente nello spazio, e per questo rappresentano un metodo efficace per comunicare a grandi distanze.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che questi schemi sono molto limitati, costituendo solo un decimo dell’ampiezza delle frequenze usate nelle normali stazioni radio FM.

La nostra ricerca evidenzia l’elevata efficienza energetica di una serie di impulsi utilizzati come mezzo di comunicazione interstellare su grandi distanze. In particolare, questo studio rappresenta il primo tentativo completo a condurre un’analisi approfondita di questi segnali. A sostenerlo è il coautore della ricerca Vishal Gajjar del SETI Institute.

Nel cuore della Via Lattea si trovano molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitati. Gli alieni potrebbero rivelarsi utilizzando schemi ripetuti e larghezze di banda strette, poiché è altamente improbabile che accadano naturalmente. Nonostante la mancanza di scoperte nella prima ricerca, l’algoritmo utilizzato dai ricercatori – che analizza 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti – sarà utile per le future ricerche.

Ci sono oggetti celesti che suscitano molta curiosità e fascino, come i buchi neri e le forme più misteriose. Ma la domanda è: qual è la loro forma?

