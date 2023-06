Gli alieni potrebbero averci già contattato: i segnali dal centro della Via Lattea secondo uno scienziato

Un esperto ha affermato che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena.

Da cinquanta anni stiamo cercando gli alieni senza risultato, non abbiamo trovato traccia di loro o di segnali che ne indichino l’esistenza. Ma ora, una nuova ricerca sostiene che potremmo aver avuto i loro messaggi senza rendercene conto: uno studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal ci svela come.

Tutto ha origine dai segnali radio emessi dal centro della nostra galassia, che provengono dalle pulsar, stelle utilizzate anche dagli esseri umani per le loro tecnologie, come i radar. Questi segnali si distinguono dal rumore radio dello spazio circostante e quindi rappresentano un efficace mezzo di comunicazione a lunga distanza.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetuti e hanno notato che queste gamme di frequenza sono molto limitate, rappresentando solo un decimo delle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM.

La ricerca condotta dal nostro studio ha evidenziato l’efficienza energetica dei segnali a impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Questo studio rappresenta il primo sforzo completo nella ricerca approfondita di tali segnali. Questa è la dichiarazione del coautore dello studio, Vishal Gajjar del SETI Institute.

Il cuore della Via Lattea è pieno di stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero farsi notare usando frequenze strette e schemi ripetuti, poiché sarebbe molto improbabile che queste combinazioni si verifichino naturalmente. Sebbene non siano stati trovati indizi durante la prima ricerca, l’algoritmo utilizzato dai ricercatori, che esamina 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, aiuterà a migliorare le future ricerche.

Si sa che i buchi neri e le forme celesti più enigmatiche sono ancora un mistero, ma si è mai chiesto quale sia la loro forma?

