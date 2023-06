Gli alieni potrebbero averci già contattato: i segnali dal centro della Via Lattea secondo uno scienziato

Un esperto afferma che i segnali che provengono dal cuore della Via Lattea potrebbero essere stati emessi da creature extraterrestri. Questo è quanto sostiene Salvo Privitera.

Nonostante sia passato tanto tempo dalla loro ricerca, non siamo ancora riusciti a trovare tracce degli alieni o dei loro segnali che possano dimostrare la loro esistenza. Tuttavia, un recente studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal suggerisce che potremmo aver avuto i loro messaggi a portata di mano senza saperlo. Scopriamo insieme come.

Tutto ha origine dai segnali radio provenienti dal cuore della nostra galassia, emessi dalle stelle pulsar. Questi segnali sono anche utilizzati dall’uomo in tecnologie come i radar. Essi si distinguono dal rumore di fondo dello spazio radio e rappresentano un modo efficace per comunicare su grandi distanze.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che questi sono molto ridotti, pari a un decimo delle frequenze impiegate da una stazione radio FM comune.

La ricerca condotta dal nostro studio dimostra l’efficienza energetica dei segnali a impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su distanze molto ampie. Si tratta della prima ricerca completa di questo tipo e il coautore dello studio, Vishal Gajjar del SETI Institute, ne fa particolare menzione.

La zona centrale della Via Lattea è molto densa di stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero utilizzare larghezze di banda strette e schemi ripetuti per farsi notare, poiché è altamente improbabile che una tale combinazione si formi naturalmente. Nonostante i ricercatori non abbiano trovato alcun segnale iniziale, il loro algoritmo, che analizza 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti, potrebbe migliorare le future ricerche.

