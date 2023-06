Gli alieni potrebbero averci già inviato segnali dalla Via Lattea: lo studio di uno scienziato spiega come rilevarli

Un esperto ha affermato che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere di origine extraterrestre.

Nonostante la ricerca di alieni duri da 50 anni, non abbiamo ancora trovato tracce di loro o segnali che possano dimostrare la loro esistenza. Tuttavia, uno studio recente pubblicato su The Astronomical Journal rivela che potremmo avere avuto accesso ai loro messaggi senza nemmeno saperlo. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutto inizia con i segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia emessi da stelle chiamate "pulsar". Questi segnali vengono deliberatamente utilizzati anche dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Poiché questi segnali si distinguono dal rumore radio dello spazio, sono un modo efficace per comunicare su lunghe distanze.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma che individua i modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che queste sequenze sono molto piccole, solo un decimo delle frequenze usate da una stazione radio FM.

La nostra ricerca ha rivelato che gli impulsi sono un mezzo efficiente per comunicare tra le stelle su grandi distanze. Questo studio rappresenta il primo tentativo completo di esaminare approfonditamente questi segnali, come afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, uno dei coautori dello studio.

Nel cuore della Via Lattea ci sono molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero farsi notare utilizzando segnali con bande strette e schemi ripetuti, poiché è molto improbabile che questi si verifichino naturalmente. Anche se non hanno ancora trovato alcun segnale, i ricercatori hanno sviluppato un algoritmo che analizza un grande numero di dati in poco tempo, il quale potrebbe migliorare le future ricerche.

Si sa che i buchi neri rappresentano uno dei fenomeni celesti più enigmatici, ma non si conosce ancora la loro forma. Allo stesso modo, anche altre forme celesti sono avvolte da mistero e curiosità.

