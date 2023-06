Gli alieni potrebbero averci inviato segnali dal centro della Via Lattea, secondo uno studio della Cornell University

Un ricercatore ha affermato che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena.

Nonostante cerchiamo segni di vita aliena da cinquanta anni, non siamo ancora riusciti a trovare alcuna prova della loro esistenza. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver ignorato i loro messaggi facili da individuare. Questo studio è stato pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal.

Tutto inizia dai segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia, che sono generati da stelle chiamate pulsar. Questi segnali sono utilizzati anche dagli esseri umani per la creazione di tecnologie come i radar. Poiché i segnali spiccano rispetto al rumore radio presente nello spazio, rappresentano un modo molto efficace per comunicare su distanze notevoli.

Gli specialisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che tali gamme sono molto limitate, rappresentando solo un decimo delle frequenze usate dalle stazioni radio FM comuni.

La ricerca condotta dal nostro studio ha rivelato l’efficienza energetica di una serie di impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Vishal Gajjar, coautore dello studio presso il SETI Institute, ha dichiarato che si tratta del primo sforzo completo per studiare a fondo questi segnali.

Nel cuore della Via Lattea si trova una grande concentrazione di stelle e pianeti che potrebbero ospitare vita. Gli alieni potrebbero rivelarsi utilizzando bande strette di frequenza e ripetizioni di schemi, poiché è altamente improbabile che tali schemi si verifichino naturalmente. Nonostante la mancanza di segni nella loro prima indagine, i ricercatori hanno sviluppato un algoritmo che analizza 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, contribuendo così a migliorare le ricerche future.

Il testo parla dei buchi neri e delle forme celesti più misteriose, ma ci si chiede quale sia la loro forma esatta.

