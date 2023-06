Gli alieni potrebbero comunicare con noi attraverso i segnali dal centro della Via Lattea, secondo uno studio della Cornell University e del SETI Institute.

Un esperto scientifico sostiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea possano essere attribuiti a forme di vita extraterrestri. Questa è la teoria avanzata da Salvo Privitera.

Da cinquanta anni a questa parte, stiamo cercando gli alieni senza successo, non riuscendo a trovare traccia della loro esistenza o di eventuali segnali che possano indicarcela. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver avuto a disposizione i loro messaggi senza nemmeno accorgercene, come si può apprendere dallo studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal.

Il segnale iniziale proviene dai segnali radio provenienti dal nucleo della nostra galassia, generati da stelle chiamate pulsar, che sono stati deliberatamente integrati nella tecnologia umana come i radar. Questi impulsi si distinguono dal rumore radio di fondo dello spazio e costituiscono un metodo di comunicazione altamente efficiente per le distanze maggiori.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno constatato che tali range di frequenza sono estremamente ridotti, pari a circa un decimo di quelli utilizzati dalle stazioni radio FM più comuni.

La nostra ricerca si concentra sulla grande efficienza energetica degli impulsi come forma di comunicazione interstellare su grandi distanze. È il primo studio completo che analizza in modo approfondito questi segnali, come afferma Vishal Gajjar, coautore dello studio del SETI Institute.

La zona centrale della Via Lattea è molto densa di stelle e di pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli extraterrestri potrebbero rivelarsi utilizzando una particolare tecnica, ovvero l’uso di larghezze di banda strette e schemi ripetuti, poiché questa combinazione è molto improbabile che si verifichi naturalmente. Finora, non sono stati riscontrati indizi rivelatori iniziali, ma l’algoritmo che consente di esaminare 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti, contribuirà ad accelerare ulteriori ricerche in futuro.

Ci sono alcune forme celesti che sono tra le più misteriose, come ad esempio i buchi neri, ma non sappiamo esattamente quale sia la loro forma.

