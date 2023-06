Gli alieni potrebbero comunicare con noi attraverso segnali dal centro della Via Lattea, secondo uno studio di scienziati della Cornell University e del SETI Institute.

Un esperto ha ipotizzato che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere inviati da forme di vita extraterrestri.

Da cinquanta anni stiamo cercando gli alieni, ma finora non abbiamo trovato né segnali che indichino la loro esistenza. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che i loro messaggi potrebbero essere stati sotto il nostro naso questo tempo. Il 30 maggio è stato pubblicato uno studio su The Astronomical Journal che spiega in che modo ciò potrebbe essere possibile.

Tutto comincia con delle onde radio provenienti dal centro della nostra galassia, che provengono da stelle chiamate pulsar. Queste onde radio vengono utilizzate anche dagli esseri umani nei radar. Questi impulsi risaltano tra il rumore radio proveniente dallo spazio, diventando così un modo efficace di comunicare a distanze molto grandi.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un software per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che tali intervalli di frequenza sono estremamente ridotti, rappresentando solo un decimo delle frequenze usate dalle stazioni radio FM comuni.

La nostra ricerca ha evidenziato l’efficienza energetica di impulsi come strumento di comunicazione tra stelle distanti. Questo studio rappresenta il primo tentativo completo di analisi di questi segnali, come afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, co-autore dello studio.

Nel cuore della Via Lattea si trova una grande concentrazione di stelle e pianeti che potrebbero ospitare forme di vita. Gli alieni potrebbero rivelarsi utilizzando larghezze di banda limitate e schemi ripetitivi, poiché sarebbe molto improbabile che si verifichino spontaneamente. Nonostante i ricercatori non abbiano ancora individuato segnali di questo tipo, il loro algoritmo, che analizza 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, contribuirà a migliorare le future ricerche.

