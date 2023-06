Gli alieni potrebbero esserci sempre stati sotto il nostro naso: i segnali dal centro della Via Lattea svelano la loro presenza, secondo uno studio della Cornell University.

Un ricercatore sostiene che i segnali rilevati dal centro della Via Lattea possano essere attribuiti agli extraterrestri.

Nonostante sia passato ormai mezzo secolo, non siamo ancora riusciti a trovare traccia degli alieni o a captare segnali che potrebbero confermare la loro esistenza. Tuttavia, una recente ricerca ha rivelato che potremmo aver avuto a portata di mano i loro messaggi senza accorgercene. Il 30 maggio è stato pubblicato uno studio su The Astronomical Journal che spiega in che modo ciò sia possibile.

L’origine di tutto sono gli impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia, generati da stelle note come pulsar. Questi impulsi sono utilizzati anche dagli esseri umani, ad esempio nei radar. Grazie al fatto che si distinguono dal rumore radio dello spazio, rappresentano un efficace mezzo di comunicazione per coprire grandi distanze.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma informatico per identificare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno scoperto che questi schemi sono molto limitati, rappresentando solo un decimo delle frequenze usate dalle stazioni radio FM.

La nostra ricerca ha scoperto che gli impulsi sono un ottimo mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze, grazie alla loro grande efficienza energetica. Questo studio rappresenta il primo tentativo completo di analizzare in modo approfondito questi segnali, come afferma Vishal Gajjar, coautore della ricerca presso il SETI Institute.

Nel cuore della Via Lattea ci sono molte stelle e pianeti che potrebbero essere adatti alla vita. Gli alieni potrebbero rivelarsi utilizzando bande di frequenza strette e schemi regolari, poiché è improbabile che si verifichino naturalmente. Nonostante non siano stati trovati segnali nella ricerca iniziale, l’algoritmo utilizzato dai ricercatori, che analizza 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti, contribuirà a migliorare le future ricerche.

Parlando di spazio, ci sono alcune delle forme celestiali più misteriose e affascinanti, come i buchi neri. Ma quale forma hanno esattamente?

