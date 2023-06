Gli alieni potrebbero essere dietro ai segnali dal centro della Via Lattea, secondo uno studio scientifico

Un ricercatore sostiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea possano essere attribuiti ad una civiltà extraterrestre.

Da più di cinquanta anni stiamo cercando gli alieni, ma finora non abbiamo trovato alcuna traccia della loro esistenza o dei segnali che ci possano confermarla. Una nuova ricerca, pubblicata il 30 maggio su The Astronomical Journal, suggerisce che potremmo aver già avuto i loro messaggi a portata di mano e non essercene resi conto. Scopriremo in che modo nel seguente articolo.

L’origine dei segnali radio che partono dal cuore della nostra galassia è costituita dalle pulsar, stelle che emettono impulsi radio. Questi impulsi sono utilizzati anche a scopo tecnologico dall’uomo, come ad esempio nei radar. Grazie al loro contrasto con il rumore radio presente nello spazio, i segnali delle pulsar rappresentano un’efficace forma di comunicazione a lunga distanza.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare schemi di frequenza ripetitivi e hanno notato che queste gamme di frequenza sono molto limitate, solo un decimo dell’ampiezza delle frequenze usate da una stazione radio FM normale.

Il nostro studio ha dimostrato che gli impulsi sono un’efficace forma di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Questa ricerca rappresenta il primo sforzo completo per esaminare approfonditamente questi segnali, come afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, coautore dello studio.

La zona centrale della Via Lattea è caratterizzata da una grande concentrazione di stelle e pianeti potenzialmente abitabili. Secondo alcuni studiosi, un possibile modo per rivelare la presenza di vita extraterrestre sarebbe l’utilizzo di segnali con larghezze di banda strette e schemi ripetuti, poco probabili da verificarsi in modo naturale. Nonostante non siano stati individuati segnali significativi nella prima fase di ricerca, gli studiosi hanno sviluppato un algoritmo capace di esaminare 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, il quale potrebbe essere utile per migliorare le future ricerche.

