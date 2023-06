Gli alieni potrebbero essere dietro i segnali dal centro della Via Lattea, secondo uno studio scientifico

Un esperto del settore afferma che i segnali provenienti dal nucleo della Via Lattea potrebbero essere collegati a forme di vita extraterrestre.

Da cinquant’anni a questa parte, cerchiamo di trovare segni di vita extraterrestre, ma finora non abbiamo trovato nulla. Tuttavia, una recente ricerca ha rivelato che potremmo aver ignorato i loro messaggi, che potrebbero esserci sempre stati davanti agli occhi. Un nuovo studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal ci spiega come.

La fonte di tutto sono i segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia. Questi segnali sono emessi da stelle chiamate pulsar e vengono utilizzati anche dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Questi impulsi si distinguono dal rumore di fondo dello spazio radio e quindi sono un mezzo efficace per comunicare su lunghe distanze.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno scoperto che queste gamme sono molto ridotte, solo un decimo rispetto alle frequenze impiegate dalle stazioni radio FM.

Il nostro studio ha scoperto che gli impulsi possono essere utilizzati come mezzo di comunicazione interstellare efficiente su grandi distanze. Questa ricerca rappresenta il primo sforzo completo per studiare questi segnali, come afferma Vishal Gajjar, coautore del SETI Institute.

Il cuore della Via Lattea è ricco di stelle e pianeti che potrebbero ospitare la vita. Gli extraterrestri potrebbero utilizzare una combinazione insolita di frequenze strette e schemi ripetuti per farsi notare, poiché questa combinazione sarebbe difficile da trovare naturalmente. Nonostante gli scienziati non abbiano ancora individuato segnali alieni, il loro algoritmo avanzato che analizza 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti potrebbe contribuire a migliorare le ricerche future.

Qual è la forma dei buchi neri e delle forme celesti più misteriose? Questo è ciò che molti si chiedono quando si tratta di spazio.

