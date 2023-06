Gli alieni potrebbero essere stati sotto il nostro naso: segnali dal centro della Via Lattea secondo uno scienziato

Un ricercatore sostiene che i segnali provenienti dal centro della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena. Questa è l’opinione di Salvo Privitera.

Nonostante la nostra ricerca di alieni duri da cinquanta anni, non abbiamo ancora trovato alcuna prova della loro esistenza o dei segnali da loro emessi. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver trascurato messaggi alieni che erano proprio sotto il nostro naso. Il 30 maggio, uno studio pubblicato su The Astronomical Journal ci spiega in che modo questo potrebbe essere possibile.

La radiazione radio proveniente dal nucleo della nostra galassia, generata dalle cosiddette stelle pulsar, viene sfruttata anche dall’uomo per la creazione di tecnologie come i radar. Questi impulsi si distinguono dal rumore di fondo delle onde radio nello spazio e possono essere utilizzati per una comunicazione a lunga distanza molto efficace.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare modelli di frequenza ripetitivi e hanno notato che tali gamme di frequenza sono molto ridotte, pari a circa un decimo di quelle impiegate dalle stazioni radio FM più comuni.

La nostra ricerca ha evidenziato l’elevata efficienza energetica di una serie di impulsi utilizzati come forma di comunicazione interstellare su grandi distanze. In particolare, questo studio rappresenta il primo tentativo completo di analizzare in modo approfondito questi segnali", ha dichiarato Vishal Gajjar, coautore dello studio presso il SETI Institute.

Nella zona centrale della Via Lattea ci sono molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Secondo gli esperti, gli alieni potrebbero utilizzare delle tecniche particolari come l’utilizzo di larghezze di banda strette e schemi ripetuti per farsi notare, poiché queste combinazioni sono estremamente rare in natura. Nonostante i ricercatori non abbiano ancora trovato segnali di vita extraterrestre, il loro algoritmo, in grado di esaminare 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, potrebbe aiutare a migliorare le ricerche in futuro.

Qual è la forma dei buchi neri e delle forme celesti più enigmatiche? Questo è ciò che ci chiediamo quando esploriamo lo spazio.

