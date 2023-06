Gli alieni potrebbero essere stati sotto il nostro naso: segnali dal centro della Via Lattea secondo uno scienziato

Un ricercatore ha ipotizzato che i segnali rilevati dal centro della Via Lattea possano provenire da forme di vita extraterrestri.

Nonostante da cinquanta anni cerchiamo gli alieni e segnali che confermino la loro esistenza, ad oggi non abbiamo ancora avuto successo. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che potrebbero esserci stati dei messaggi alieni proprio sotto il nostro naso. Il 30 maggio, lo studio è stato pubblicato su The Astronomical Journal e svela in che modo questo potrebbe essere possibile.

L’origine di tutto è data dagli impulsi radio che provengono dal centro della nostra galassia. Questi impulsi sono emessi dalle stelle chiamate pulsar e possono essere impiegati anche dall’uomo per scopi tecnologici, ad esempio nei radar. Essi si distinguono dal rumore radio presente nello spazio e rappresentano un efficace mezzo di comunicazione a lunga distanza.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza che si ripetono e hanno notato che questi modelli sono molto limitati, circa un decimo della grandezza delle frequenze che si usano nelle radio FM comuni.

Il SETI Institute ha condotto uno studio per analizzare l’efficienza energetica di una serie di impulsi utilizzati come mezzo di comunicazione interstellare su grandi distanze. Questa ricerca rappresenta il primo sforzo completo per approfondire l’analisi di tali segnali, come dichiara Vishal Gajjar, coautore dello studio.

Il nucleo della Via Lattea è ricco di stelle e pianeti che potrebbero ospitare vita. Gli alieni potrebbero rivelarsi utilizzando frequenze strette e ripetitive, poiché sarebbe molto difficile che tale combinazione si verifichi naturalmente. Sebbene i ricercatori non abbiano ancora trovato alcun segnale indicativo, il loro algoritmo che analizza 1,5 milioni di dati in 30 minuti, migliorerà le ricerche future.

Hai mai sentito parlare dei buchi neri o delle forme celesti più enigmatiche? Ti sei mai chiesto quale sia la loro forma?

I contenuti più popolari sullo spazio.

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà dell’azienda HIDEDESIGN S.R.L. con Partita Iva 05619350720. Sul sito è possibile trovare informazioni sullo staff e sui contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza dell’azienda, nonché immagini stock fornite da Depositphotos. Inoltre, è possibile candidarsi per lavorare con l’azienda e consultare la privacy, i termini e le condizioni del sito, nonché gestire i propri cookie e cancellare il proprio profilo

Per iscriverti, usa un Account già esistente.

Se possiedi già un account su Everyeye.it, esegui subito l’accesso.

Cognome dell’utente

La password è

Non ti ricordi la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?