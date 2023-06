Gli alieni potrebbero essere stati trovati: segnali dal centro della Via Lattea?

Un esperto scientifico ha affermato che i segnali provenienti dal cuore della nostra galassia potrebbero essere di origine aliena. Questo è quanto affermato da Salvo Privitera.

Nonostante siano già passati cinquanta anni, non siamo ancora riusciti a trovare tracce degli alieni o segnali che ne possano confermare l’esistenza. Ma una nuova ricerca ha rivelato che potremmo aver già avuto accesso ai loro messaggi senza nemmeno accorgercene. Lo studio è stato pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal.

L’origine di tutto sono gli impulsi radio provenienti dal centro della nostra galassia. Questi impulsi sono emessi dalle pulsar, stelle che sono anche utilizzate dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Essi si distinguono dal rumore radio dello spazio e rappresentano un mezzo efficace per comunicare a distanze notevoli.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi. Dopo aver analizzato i dati, hanno scoperto che queste gamme di frequenza sono molto limitate, di solito solo un decimo rispetto alle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM.

Il nostro studio ha scoperto che i segnali a impulsi rappresentano un’efficiente forma di comunicazione interstellare su grandi distanze. La ricerca condotta rappresenta il primo tentativo a completo per esaminare questi segnali in modo approfondito. Questo è quanto dichiara Vishal Gajjar, coautore dello studio e ricercatore del SETI Institute.

La parte centrale della Via Lattea è densamente popolata di stelle e di pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero rivelarsi utilizzando tecniche particolari, come l’utilizzo di larghezze di banda strette e schemi ripetuti, che difficilmente potrebbero verificarsi naturalmente. Nonostante i ricercatori non abbiano ancora individuato alcun segnale distintivo, il loro algoritmo, che esamina oltre un milione e mezzo di dati in soli 30 minuti, potrebbe essere utile per migliorare le ricerche in futuro.

