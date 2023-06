Gli alieni potrebbero essersi rivelati attraverso i segnali dal centro della Via Lattea, secondo uno studio della Cornell University

Un esperto ha suggerito che i segnali provenienti dal centro della Via Lattea possano essere stati emessi da forme di vita extraterrestri. Il nome di questo scienziato è Salvo Privitera.

Nonostante la ricerca di alieni sia in corso da cinquant’anni, non abbiamo ancora trovato tracce della loro esistenza o segnali che possano indicarla. Adesso, uno studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal rivela che potremmo aver ignorato i loro messaggi, che erano già sotto al nostro naso.

Tutto ha inizio con i segnali radio che provengono dal cuore della nostra galassia, emessi dalle stelle chiamate pulsar. Questi segnali sono anche utilizzati dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Riescono a distinguersi dal rumore radio proveniente dallo spazio circostante, rendendoli un mezzo efficace per comunicare a distanze lunghe.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma per individuare dei modelli di frequenza ripetitivi e hanno scoperto che queste frequenze sono molto basse, solo un decimo rispetto alle frequenze usate dalle stazioni radio FM.

Il nostro studio ha scoperto che gli impulsi sono un ottimo mezzo di comunicazione interstellare in quanto sono molto efficienti dal punto di vista energetico. Questa ricerca rappresenta il primo sforzo completo per approfondire lo studio di questi segnali, come ha affermato Vishal Gajjar, coautore dello studio presso il SETI Institute.

La zona centrale della Via Lattea ospita molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Se gli alieni volessero rivelarsi, potrebbero utilizzare larghezze di banda strette e schemi ripetuti, poiché queste combinazioni sono molto improbabili da trovare naturalmente. Nonostante la prima ricerca non abbia rivelato alcun segno, l’algoritmo utilizzato dai ricercatori, che esamina 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, potrebbe essere utile per future ricerche.

