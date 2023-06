Gli alieni potrebbero già averci contattato: il segnale proveniente dal centro della Via Lattea secondo uno scienziato

Un esperto scientifico ritiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea siano di origine extraterrestre.

Da cinquant’anni stiamo cercando gli alieni e non abbiamo ancora trovato traccia di loro, né segnali che ci indichino la loro esistenza. Una nuova ricerca suggerisce che potremmo aver avuto accesso ai loro messaggi senza neanche accorgercene. Un recente studio pubblicato su The Astronomical Journal, spiega in che modo.

Tutto comincia con i segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia. Questi segnali sono emessi dalle stelle note come pulsar e vengono utilizzati anche dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Grazie alla loro capacità di distinguersi dal rumore radio presente nello spazio, questi segnali sono un metodo efficace per comunicare su lunghe distanze.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma informatico che individua schemi di frequenza ripetitivi. Hanno scoperto che queste gamme di frequenza sono molto ridotte, pari a circa un decimo di quelle utilizzate dalle stazioni radio FM più comuni.

La ricerca condotta dal nostro studio ha dimostrato l’efficacia di impulsi come mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze, grazie alla loro notevole efficienza energetica. Vishal Gajjar, coautore dello studio presso il SETI Institute, afferma che questa è stata la prima ricerca completa sui segnali di questo tipo.

Nel centro della Via Lattea ci sono molte stelle ed esopianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero utilizzare schemi ripetuti e larghezze di banda strette per farsi notare, poiché è improbabile che una combinazione del genere si verifichi naturalmente. Nonostante la prima ricerca non abbia portato a risultati significativi, l’algoritmo usato dai ricercatori, che esamina 1,5 milioni di campioni di dati in soli 30 minuti, potrebbe essere utile per migliorare le ricerche future.

I buchi neri e le forme celesti più enigmatiche suscitano molta curiosità, ma a che aspetto corrispondono?

