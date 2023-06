Gli alieni si stanno comunicando con noi dal centro della Via Lattea, sostiene uno scienziato

Un esperto afferma che i segnali provenienti dal centro della Via Lattea potrebbero essere di origine aliena.

Nonostante la ricerca di alieni sia in corso da cinquanta anni, non abbiamo ancora trovato tracce concreti della loro esistenza o segnali che possano dimostrarla. Tuttavia, una nuova ricerca rivela che i loro messaggi potrebbero essere stati sotto il nostro naso, e vi sveliamo come grazie ad uno studio pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal.

Il punto di partenza sono le onde radio provenienti dal nucleo della nostra galassia, emesse da alcune stelle chiamate pulsar. Tuttavia, gli esseri umani hanno scoperto il modo di utilizzarle a proprio vantaggio attraverso tecniche come i radar. Questi segnali si distinguono dal rumore radio presente nello spazio, rendendoli un mezzo efficace per le comunicazioni a lunga distanza.

I professionisti della Cornell University hanno creato un programma informatico che può individuare modelli di frequenza ripetitivi. Hanno scoperto che queste gamme di frequenza sono molto limitate, solo un decimo di quelle usate dalle stazioni radio FM comuni.

Il SETI Institute ha condotto uno studio che ha messo in evidenza l’efficienza energetica di una serie di impulsi come strumento di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Secondo Vishal Gajjar, coautore della ricerca, questo è il primo sforzo completo di ricerca sulle potenzialità di questi segnali.

Nella parte centrale della Via Lattea ci sono molte stelle e pianeti potenzialmente abitabili. Gli alieni potrebbero rivelare la loro presenza utilizzando larghezze di banda strette e schemi ripetuti, che difficilmente si verificherebbero naturalmente. Nonostante i ricercatori non abbiano ancora trovato tracce di vita extraterrestre, il loro algoritmo, che analizza 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti, potrebbe aiutare a migliorare le ricerche future.

Ci sono alcune forme celesti che sono tra le più misteriose, come i buchi neri. Ma di quale forma sono?

