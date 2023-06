Gli alieni sono tra noi? Scoperta di segnali dal centro della Via Lattea potrebbe indicare la loro esistenza

Un esperto afferma che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea potrebbero essere attribuiti ad esseri provenienti da altri pianeti.

Nonostante da cinquanta anni cerchiamo gli extraterrestri, ancora non abbiamo trovato evidenze della loro presenza o di eventuali segnali che confermino la loro esistenza. Tuttavia, una nuova ricerca rivela che potremmo aver avuto sotto gli occhi i loro messaggi senza accorgercene: un recente studio pubblicato su The Astronomical Journal ci spiega come.

Il centro della nostra galassia emette impulsi radio provenienti dalle stelle chiamate pulsar, che vengono utilizzati anche dagli esseri umani in tecnologie come i radar. Grazie alla loro capacità di risaltare sullo sfondo del rumore radio dello spazio, questi impulsi rappresentano un efficace mezzo di comunicazione a lunga distanza.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma per individuare i modelli di frequenza ripetitivi e hanno scoperto che essi sono molto limitati, costituendo solo un decimo dell’ampiezza delle frequenze utilizzate dalle stazioni radio FM più comuni.

La ricerca condotta dal nostro studio ha dimostrato la grande efficacia energetica degli impulsi come forma di comunicazione interstellare a lunghe distanze. Questo studio rappresenta il primo sforzo completo per approfondire la conoscenza di questi segnali, come afferma Vishal Gajjar del SETI Institute, coautore della ricerca.

Nel cuore della Via Lattea ci sono molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitabili. Gli alieni potrebbero rivelarsi attraverso l’uso di schemi ripetuti e larghezze di banda strette, poiché sarebbe difficile che si verificassero naturalmente. Nonostante non ci siano stati segni evidenti nella loro prima ricerca, gli scienziati hanno sviluppato un algoritmo che esamina 1,5 milioni di campioni di dati in 30 minuti, il quale aiuterà a migliorare le future ricerche.

