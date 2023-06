Gli impulsi dal centro della Via Lattea: il segnale degli alieni secondo uno scienziato

Un esperto sostiene che i segnali provenienti dal cuore della Via Lattea siano di origine aliena. Questa è l’affermazione di Salvo Privitera.

Da cinquanta anni stiamo cercando gli alieni, ma finora non abbiamo trovato alcuna traccia di loro o segnali che possano dimostrare la loro esistenza. Tuttavia, una recente ricerca suggerisce che potremmo aver già ricevuto i loro messaggi senza rendercene conto. Questo studio è stato pubblicato il 30 maggio su The Astronomical Journal e svela in che modo i messaggi alieni potrebbero essere stati sotto i nostri occhi fin dall’inizio.

Tutto ha inizio con i segnali radio provenienti dal centro della nostra galassia, emessi da stelle chiamate pulsar. Questi segnali sono utilizzati anche dagli esseri umani nelle loro tecnologie come i radar. Questi segnali si distinguono dallo sfondo di rumore radio presente nello spazio e sono quindi molto utili per comunicare su lunghe distanze.

Gli esperti della Cornell University hanno creato un programma informatico che riesce a individuare i modelli di frequenza ripetitivi. Grazie a questo software, hanno scoperto che le gamme di frequenza sono molto ridotte, pari a circa un decimo di quelle utilizzate dalle stazioni radio FM più comuni.

Secondo Vishal Gajjar del SETI Institute, il nostro studio ha scoperto l’efficienza energetica di una serie di impulsi utilizzati come mezzo di comunicazione interstellare su lunghe distanze. Questa ricerca rappresenta il primo tentativo completo di analizzare in modo approfondito tali segnali.

Nel cuore della Via Lattea si trovano molte stelle e pianeti che potrebbero essere abitati da forme di vita extraterrestri. Gli alieni potrebbero utilizzare schemi ripetuti e larghezze di banda strette per comunicare, in quanto sarebbe molto improbabile che tali segnali si verifichino naturalmente. Nonostante i ricercatori non abbiano ancora trovato alcun segnale, il loro algoritmo, che esamina 1,5 milioni di dati in soli 30 minuti, potrebbe essere utile per migliorare le future ricerche.

I misteriosi oggetti celesti noti come buchi neri suscitano molta curiosità, ma ci si chiede spesso quale sia la loro forma. Questo argomento è solo uno dei tanti che riguardano lo spazio

