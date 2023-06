Google Chrome: Disinstallare subito queste 18 estensioni pericolose con malware!

Se hai delle estensioni su Google Chrome, cancellale immediatamente perché potrebbero contenere un malware che potrebbe compromettere la sicurezza del

Un recente rapporto di Posci ha evidenziato che un esperto di sicurezza ha scoperto della programmazione maligna in ben 18 estensioni per Google Chrome, presenti nel Chrome Web Store. Questi plugin, utilizzati da oltre 57 milioni di utenti, rappresentano un rischio per la sicurezza informatica.

In aggiunta alla scoperta di Wladimir Pallant del principio del mese, è stata fatta una nuova scoperta. Si è infatti riscontrato un codice maligno all’interno di un’estensione chiamata PDF Toolbox, che permetteva l’iniezione di codice dannoso in qualsiasi sito web visitato tramite l’utilizzo di JavaScript.

Il codice nocivo è presente in ben 17 estensioni del browser, tra cui Autoskip for Youtube, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, Zoom Plus, Base Image Downloader, Clickish fun cursors, Maximum Color Changer for Youtube, Readl Reader mode, Image download center, Font Customizer, Easy Undo Closed Tabs, OneCleaner e Repeat button.

Molti pensano che ci possano essere altre estensioni infette oltre a quelle già note, quindi la lista potrebbe allungarsi. Si consiglia di disinstallare i plugin sospetti poiché potrebbero raccogliere informazioni del browser, inserire pubblicità extra sulle pagine web e salvare i dati delle carte di credito. Inoltre, è consigliabile controllare tutte le altre estensioni installate per assicurarsi che siano ancora utili e legittime. Questi sono alcuni consigli del rapporto.

Google ha comunicato di recente che a partire dal 2024, il browser Chrome non utilizzerà più i cookie di terze parti.

Google Chrome ha deciso di "eliminare" i cookie di terze parti. Questa novità avrà un impatto importante per gli utenti che navigano sul web. Inoltre, ci sono altri contenuti relativi a Google

