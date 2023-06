Google TV: il nuovo hub per il tuo intrattenimento tutto in uno

Google TV offre molte possibilità. È un’applicazione completa per guardare i film su Android. Questo è ciò che dice Andrea Zanettin.

Se hai acquistato di recente uno smartphone Android, potresti aver notato che tra le app preinstallate di Google c’è una novità: Google TV al posto di Google Play Film. Questa soluzione "tutto in uno" potrebbe essere interessante da esplorare e non dovresti sottovalutarla.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la piattaforma di Google può essere un ottimo punto di riferimento per gestire il proprio intrattenimento. Infatti, oltre alla possibilità di acquistare o noleggiare film, esiste un’app che consente di tenere d’occhio tutto il contenuto presente nei cataloghi dei principali servizi di streaming, tutto in un unico posto.

Con questa app è possibile cercare rapidamente i contenuti disponibili sui servizi di streaming a cui si è abbonati, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki. Inoltre, c’è una funzione utile per trovare i televisori nelle vicinanze e i punteggi Rotten Tomatoes per le varie pellicole sono disponibili.

Purtroppo, ci sono alcune restrizioni in quanto non tutti i servizi di streaming sono "monitorabili". Netflix non è incluso, ma l’app può suggerire contenuti di RaiPlay in base ai tuoi gusti. Tuttavia, è interessante sapere che Google può fornire consigli personalizzati e creare una lista di titoli da guardare in un unico posto.

Potreste essere interessati a esplorare un’app già presente sul vostro dispositivo Android e scoprire ulteriori dettagli del progetto tramite il sito ufficiale di Google TV. Inoltre, l’app è disponibile anche per Smart TV e Chromecast.

Google ha creato un chatbot chiamato Bard, e questo segna l’inizio della competizione tra intelligenza artificiale. Ci sono anche altri contenuti interessanti su Google da scoprire.

