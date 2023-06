Google TV: l’app tutto in uno per gestire il proprio intrattenimento

Che cosa è possibile fare con Google TV? È un’applicazione che contiene tutto ciò che serve per guardare film su Android. Questo è stato scritto da Andrea Zanettin.

Se hai acquistato da poco un nuovo smartphone Android, probabilmente hai notato che nel pacchetto di app di Google è presente una novità. Infatti, l’app Google Play Film non è più disponibile da un po’ di tempo e al suo posto c’è Google TV, che è una soluzione completa che potrebbe interessarti.

Contrariamente a ciò che si potrebbe immaginare, la piattaforma può davvero essere un punto di riferimento per gestire il proprio intrattenimento. Non solo si può utilizzare la funzionalità di acquisto e noleggio film offerta da Google, ma c’è anche un’app che consente di tenere sotto controllo tutti i contenuti presenti nei cataloghi dei vari servizi di streaming più popolari.

Con questa app, potrai cercare facilmente i titoli dei servizi di streaming ai quali sei abbonato, da Amazon Prime Video a Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki. Inoltre, grazie alla funzione di rilevamento dei televisori nelle vicinanze, sarai in grado di avviare rapidamente i contenuti. Infine, i punteggi Rotten Tomatoes ti aiuteranno a selezionare le pellicole migliori.

Purtroppo ci sono alcune limitazioni nel servizio di streaming offerto da Google, come ad esempio il fatto che non è possibile monitorare tutti i servizi disponibili, tra cui Netflix. Tuttavia, l’app può comunque fornire consigli personalizzati basati sui gusti dell’utente e permettere di creare una lista di titoli da guardare in un unico posto, il che può risultare molto interessante. Ad esempio, è possibile accedere a una vasta selezione di contenuti su RaiPlay.

Potrebbe interessarvi dare un’occhiata alla app preinstallata sul vostro dispositivo Android. Inoltre, se siete interessati, potete approfondire il progetto visitando il sito ufficiale di Google TV. La app può essere utilizzata anche su Smart TV e Chromecast.

