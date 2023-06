Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento

Google TV è un’applicazione che consente di fare molte cose, tra cui guardare film Android. È una soluzione tutto in uno che semplifica l’accesso ai contenuti multimediali

Se hai appena acquistato un nuovo smartphone Android, potresti aver notato una novità preinstallata nel pacchetto delle app Google. L’app Google Play Film non è più disponibile da un po’ di tempo, e al suo posto c’è Google TV, una soluzione completa che potrebbe essere utile. Ti consiglio di non sottovalutarla.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, l’ultima opzione di intrattenimento potrebbe fungere come un punto di riferimento per gestire tutti i propri contenuti. Non solo si può acquistare o noleggiare film attraverso le funzionalità offerte da Google, ma c’è anche un’app che consente di tenere traccia di tutto ciò che è presente nei cataloghi dei più popolari servizi di streaming.

Con questa applicazione, potrai cercare facilmente i titoli di film e serie TV disponibili nei servizi di streaming a cui sei iscritto, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki. Inoltre, l’app ti permette di trovare rapidamente un televisore nelle vicinanze per guardare i contenuti. E per farti un’idea della qualità dei film, troverai anche i punteggi di Rotten Tomatoes.

Purtroppo ci sono alcune limitazioni quando si utilizza l’app per monitorare i servizi di streaming. Non tutti i servizi sono disponibili, quindi non è possibile monitorare Netflix. Tuttavia, l’app può suggerire contenuti di RaiPlay basati sui tuoi gusti personali. In generale, l’app offre la possibilità di ricevere consigli personalizzati da Google e di creare una lista di titoli da guardare in un unico posto, il che potrebbe essere interessante.

Potreste decidere di esplorare un’applicazione già presente sul vostro dispositivo Android, e se volete saperne di più, potete visitare il sito ufficiale di Google TV. Questo progetto può essere utilizzato anche su Smart TV e Chromecast.

Il chatbot di Google chiamato Bard ha aperto le danze nella competizione tra intelligenza artificiale. Google ha molte altre risorse dedicate allo sviluppo di questa tecnologia.

