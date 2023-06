Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento

Quali sono le funzioni di Google TV? Si tratta di un’applicazione all-in-one per i film di Android ideata da Andrea Zanettin.

Se hai acquistato di recente un nuovo smartphone Android, potresti aver notato una novità preinstallata nel pacchetto delle app Google. L’app Google Play Film non è più disponibile da tempo, ma al suo posto c’è Google TV, un’opzione "tutto in uno" che potrebbe rivelarsi molto utile. Non sottovalutare questa soluzione!

Molte persone potrebbero pensare il contrario, ma la piattaforma di Google può davvero diventare un centro di intrattenimento personale. Non si tratta soltanto di acquistare o noleggiare film, come si potrebbe pensare, ma anche di un’app che consente di monitorare ciò che è disponibile in diversi servizi di streaming popolari, tutto in un unico posto.

Con questa applicazione, potrai cercare facilmente i contenuti disponibili nei servizi di streaming a cui sei abbonato, come Amazon Prime Video, Disney+ e Discovery+. Inoltre, la funzione di rilevamento dei televisori nelle vicinanze ti permetterà di avviare rapidamente la visione. Potrai anche consultare i punteggi di Rotten Tomatoes per scoprire quali film sono più apprezzati dalla critica.

Purtroppo ci sono alcune limitazioni nell’uso dell’app di Google per la ricerca di contenuti di streaming. Ad esempio, non è possibile monitorare tutti i servizi, come Netflix. Tuttavia, l’app è in grado di consigliare contenuti di RaiPlay e di fornire suggerimenti personalizzati in base ai gusti dell’utente. Inoltre, è possibile creare una lista di titoli da guardare in un’unica posizione, il che può essere molto conveniente. In generale, l’app di Google per la ricerca di contenuti di streaming può essere molto utile.

Potrebbe interessarvi dare un’occhiata a un’app già installata sul vostro dispositivo Android e approfondire il progetto attraverso il portale ufficiale di Google TV. Inoltre, è possibile utilizzarla anche su Smart TV e Chromecast.

Bard è il nome del chatbot di Google, e sembra che la battaglia tra le intelligenze artificiali abbia appena avuto inizio. Google sta investendo moltissimo in questo campo, e

Sul sito di Google, sono stati individuati i contenuti più

EVERYEYE.it è un sito gestito dalla società HIDEDESIGN S.R.L. con Partita Iva 05619350720. Sul sito è possibile trovare informazioni sullo staff e contatti, le FAQ, l’etica e trasparenza, immagini stock di Depositphotos, opportunità di lavoro, la privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo, la politica sui cookie e la gestione dei cookie.

Fai il login con un Account già esistente.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, accedi immediatamente con le tue credenziali.

Il nome dell’utente.

La password è

Hai smarrito la combinazione segreta per acc

Ti piacerebbe creare un account?