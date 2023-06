Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento da smartphone e smart TV

Quali sono le funzioni di Google TV? L’app che contiene tutti i film di Android. Queste sono le parole di Andrea Zanettin.

Se hai acquistato di recente uno smartphone Android, potresti aver notato che, tra le app preinstallate di Google, c’è una novità. Al posto dell’app Google Play Film, che non è più disponibile da tempo, c’è invece Google TV, una soluzione completa che potrebbe esserti utile. Non sottovalutare questa app!

Contrariamente a quanto possa sembrare, l’ultima versione di Google Play può diventare un centro di intrattenimento completo. Non solo offre la possibilità di acquistare o noleggiare film come altre piattaforme, ma ha anche un’app che consente di monitorare i cataloghi di vari servizi di streaming popolari in un unico posto.

Con questa app, potete cercare i titoli dei servizi di streaming a cui siete abbonati, come Amazon Prime Video, Disney+ e Discovery+, e avviare velocemente i contenuti. Inoltre, è presente una funzione utile per individuare i televisori nelle vicinanze e i punteggi Rotten Tomatoes delle pellicole.

Purtroppo, ci sono alcune restrizioni quando si tratta di monitorare i servizi di streaming. Non tutti i servizi sono disponibili, quindi Netflix non è incluso. Tuttavia, l’app può suggerire contenuti di RaiPlay basati sui tuoi gusti personali. In generale, è possibile ottenere consigli da Google e creare una lista di titoli da guardare in un unico posto, il che potrebbe essere interessante.

Potreste voler controllare un’app già installata sul vostro dispositivo Android. Inoltre, potreste anche esplorare il progetto attraverso il portale ufficiale di Google TV, poiché è possibile utilizzarlo anche su Smart TV e Chromecast.

