Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento su Android

Google TV è un’applicazione che consente di fare molte cose, tra cui guardare film su Android. È un’esperienza all-in-one che offre molte funzionalità.

Se hai acquistato di recente un nuovo smartphone Android, potresti aver notato una novità tra le app preinstallate di Google. Al posto dell’app Google Play Film, che non è più disponibile da un po’ di tempo, troverai Google TV, una soluzione "tutto in uno" che potrebbe rivelarsi molto utile. Non sottovalutare questa novità!

Nonostante le apparenze, l’ultima citata può diventare un centro di intrattenimento completo. Non solo è possibile acquistare o noleggiare film tramite le funzioni Google, ma anche utilizzare un’app che consente di monitorare tutti i titoli disponibili sui servizi di streaming più popolari.

Con questa app puoi cercare facilmente i tuoi film e programmi TV preferiti sui servizi di streaming che hai sottoscritto, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki. Inoltre, l’app ha una funzione che ti permette di trovare rapidamente i televisori vicini a te e ti mostra anche i punteggi Rotten Tomatoes per ogni film presente.

Purtroppo, ci sono alcune limitazioni nel servizio di monitoraggio dei servizi di streaming. Non tutti i servizi sono disponibili, ad esempio, Netflix non è incluso. Tuttavia, è comunque possibile ricevere consigli personalizzati da Google e creare una lista di titoli da guardare in un’unica posizione. Questa funzionalità potrebbe essere interessante per molte persone.

Puoi considerare di esaminare un’app già installata sul tuo dispositivo Android, e se vuoi, puoi approfondire il progetto tramite il sito ufficiale di Google TV. Inoltre, l’app è disponibile anche per Smart TV e Chromecast.

