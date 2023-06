Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento su Android

Google TV è un’app che permette di fare molte cose, tra cui guardare film di Android. È una soluzione completa e versatile, che offre molte opportunità di intrattenimento. L’aut

Se hai acquistato di recente un nuovo smartphone Android, potresti aver notato che una nuova applicazione è già installata insieme alle altre app Google. Google Play Film non è più disponibile da un po’ di tempo e al suo posto è stata introdotta Google TV, una soluzione "tutto in uno" che potrebbe essere molto utile. Non sottovalutare questa novità.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la piattaforma Google può essere utilizzata come un centro di intrattenimento. Non solo è possibile acquistare e noleggiare film tramite le funzionalità offerte, ma c’è anche un’app che consente di monitorare in un’unica posizione ciò che è disponibile sui cataloghi di vari servizi di streaming popolari.

Con questa app, puoi cercare i titoli dei servizi di streaming a cui sei abbonato, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki, e avviare facilmente i contenuti. Inoltre, c’è una funzionalità che trova i televisori nelle vicinanze e i punteggi Rotten Tomatoes per le pellicole sono disponibili.

Purtroppo ci sono alcune limitazioni nel servizio di streaming che Google offre per monitorare i propri gusti. Non tutti i servizi di streaming sono supportati, quindi Netflix non è incluso. Tuttavia, è possibile ricevere consigli personalizzati da Google e creare una lista di titoli da guardare in un’unica posizione, il che potrebbe essere molto interessante. Ad esempio, RaiPlay è supportato e può fornire consigli di contenuti.

Potreste voler esaminare questa applicazione già installata sul vostro dispositivo Android e approfondire il progetto tramite il portale ufficiale di Google TV. Questa app può essere utilizzata anche su Smart TV e Chromecast.

Google ha creato un chatbot chiamato Bard e la competizione tra i diversi sistemi di intelligenza artificiale è appena cominciata.

