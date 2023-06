Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento su Android e non solo

Con Google TV si possono fare molte cose, tra cui utilizzare un’applicazione completa per i film Android. Questo è ciò che ci dice Andrea Zanettin.

Se hai da poco acquistato un nuovo smartphone Android, potresti aver notato che tra le app preinstallate di Google c’è una novità: al posto di Google Play Film c’è Google TV. Si tratta di una soluzione "tutto in uno" che potrebbe essere utile da non sottovalutare.

Nonostante le aspettative, l’ultima può essere un vero e proprio punto di riferimento per il divertimento personale. Non solo si ha la possibilità di comprare o noleggiare film tramite le funzionalità di Google, ma esiste anche un’applicazione che consente di monitorare i contenuti disponibili nei cataloghi di vari servizi di streaming conosciuti, il tutto in un unico luogo.

Con questa app, potrete trovare facilmente i titoli collegati ai servizi di streaming a cui siete abbonati, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki, e avviare in pochi istanti i contenuti. Inoltre, c’è una funzione utile per individuare i televisori nelle vicinanze e i punteggi Rotten Tomatoes per le varie pellicole.

Purtroppo, ci sono alcune limitazioni quando si tratta di monitorare servizi di streaming. Ad esempio, non è possibile monitorare Netflix, anche se l’app di Google può suggerire contenuti di RaiPlay. Tuttavia, la funzionalità di ottenere consigli personalizzati da Google e creare una lista di titoli da guardare in un unico posto può essere molto interessante.

Potreste considerare di esaminare un’app già installata sul vostro dispositivo Android e di esplorare ulteriormente il progetto sul sito ufficiale di Google TV. Questa app può anche essere utilizzata su Smart TV e Chromecast.

Il chatbot di Google chiamato Bard segna l’inizio della battaglia tra intelligenza artificiale. Google ha in programma altri contenuti correlati.

I contenuti più popolari su Google.

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L., attivo dal 2001 al 2023. La società ha una Partita Iva: 05619350720. Il sito web dispone di una sezione dedicata allo staff e ai contatti, una sezione FAQ, una sezione Etica e Trasparenza, e offre immagini stock di Depositphotos. Inoltre, è possibile lavorare con il sito web. Sono presenti anche le sezioni Privacy, Termini e Condizioni, Cancella Profilo,

Registrati usando un account già esistente.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, accedi subito effettuando il Log-In.

Identificativo dell’utente

La password è

Hai smarrito la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?