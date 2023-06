Google TV: l’app tutto in uno per gestire il tuo intrattenimento su Android e Smart TV

Google TV è un’utile applicazione tutto in uno per guardare film su dispositivi Android. Ciò che si può fare con essa è semplice: accedere ad una vasta gamma di opzioni tra cui

Se hai acquistato di recente un nuovo smartphone Android, potresti aver notato che tra le app preinstallate di Google c’è una novità. Invece dell’app Google Play Film, che non è più disponibile da tempo, è presente Google TV, una soluzione completa che potrebbe essere utile da non sottovalutare.

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, la piattaforma può diventare un vero e proprio centro di intrattenimento in cui gestire tutte le proprie attività. Non solo si può acquistare o noleggiare film attraverso le funzionalità di Google, ma è anche possibile utilizzare un’app che permette di tenere sotto controllo tutti i contenuti presenti nei cataloghi dei servizi di streaming più famosi, il tutto in un’unica posizione.

Con questa app, è possibile cercare facilmente i titoli dei servizi di streaming ai quali si è abbonati, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki, e accedere rapidamente ai contenuti. Inoltre, l’app include una funzione utile per rilevare i televisori nelle vicinanze e le valutazioni di Rotten Tomatoes per ogni film.

Ci sono delle restrizioni nel servizio di streaming di Google, non tutti i servizi sono monitorabili, ad esempio Netflix non è incluso. Tuttavia, è possibile ricevere consigli personalizzati basati sui propri gusti e creare una lista di titoli preferiti in un solo luogo, il che può essere molto utile.

Potreste desiderare di controllare un’applicazione già presente sul vostro dispositivo Android e, se necessario, approfondire il progetto tramite il sito ufficiale di Google TV. Quest’app può essere utilizzata anche su Smart TV e Chromecast.

