Google TV: l’app tutto in uno per il tuo intrattenimento su Android

Con Google TV si possono fare molte cose! Si tratta di un’applicazione che racchiude tutto ciò che riguarda i film su Android.

Se hai acquistato di recente un nuovo smartphone Android, potresti aver notato una novità tra le app preinstallate di Google. Infatti, l’app Google Play Film non è più disponibile da un po’ di tempo e al suo posto c’è Google TV, un’applicazione completa che potrebbe essere utile da non sottovalutare.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la piattaforma può essere un centro unico per gestire il proprio intrattenimento. Non si parla solo di acquistare o noleggiare film tramite le funzionalità di Google, ma anche di un’app che consente di monitorare in un’unica posizione i cataloghi di vari servizi di streaming popolari.

Con questa app, puoi cercare i titoli dei servizi di streaming a cui sei abbonato, dall’Amazon Prime Video al Disney+, passando per il Discovery+ e Rakuten Viki. Puoi avviare rapidamente i contenuti e trovare anche i televisori nelle vicinanze grazie alla funzione comoda. Inoltre, puoi vedere i punteggi Rotten Tomatoes relativi alle pellicole.

Purtroppo, ci sono alcune limitazioni nel servizio di streaming offerto da Google. Non tutti i servizi possono essere "monitorati", come ad esempio Netflix, ma l’app può comunque suggerire contenuti da altri servizi come RaiPlay, basandosi sui nostri gusti personali. Un’altra funzionalità interessante è la possibilità di creare una lista di titoli da guardare in un’unica posizione.

Potrebbe interessarvi controllare l’app preinstallata sul vostro dispositivo Android e, se volete, approfondire il progetto tramite il portale ufficiale di Google TV. Questa app può essere utilizzata anche su Smart TV e Chromecast.

