Google TV: l’app tutto in uno per il tuo intrattenimento su Android

Google TV è un’applicazione che consente di guardare film su Android in un’unica soluzione. Ciò significa che è possibile svolgere numerose attività utilizzando questa app.

Se hai acquistato di recente un nuovo smartphone Android, potresti aver notato che tra le app preinstallate di Google c’è una novità. La solita app Google Play Film non è più presente da un po’ di tempo, ma al suo posto c’è Google TV, una soluzione completa che non dovresti sottovalutare.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’ultima novità di Google può diventare un vero e proprio punto di riferimento per il nostro intrattenimento. Non solo possiamo acquistare e noleggiare film attraverso le solite funzionalità offerte, ma è presente anche un’app che ci permette di monitorare tutti i contenuti presenti nei cataloghi dei principali servizi di streaming in un unico luogo.

Con questa app, potrai cercare i titoli dei servizi di streaming a cui sei abbonato, come Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e Rakuten Viki, e avviare facilmente i contenuti. Inoltre, c’è una funzione che ti permette di trovare i televisori nelle vicinanze e puoi vedere i punteggi di Rotten Tomatoes per ogni film.

Purtroppo, ci sono alcune restrizioni nell’utilizzo dei servizi di streaming monitorati da Google. Non tutti i servizi sono inclusi e Netflix non è tra quelli monitorati. Tuttavia, l’app può suggerire contenuti di RaiPlay e i consigli di Google basati sui propri gusti personali possono essere interessanti. Inoltre, è possibile creare una lista personalizzata di titoli da guardare in un unico posto.

Potreste essere interessati a controllare questa applicazione già installata sul vostro dispositivo Android. Potreste anche voler esplorare ulteriormente il progetto attraverso il sito ufficiale di Google TV, dato che è possibile utilizzarlo anche su Smart TV e Chromecast.

Bard è un chatbot creato da Google e la battaglia tra le intelligenze artificiali è appena cominciata. Inoltre, ci sono altri contenuti interessanti legati a Google.

